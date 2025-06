São João com crianças: onde ir e o que aproveitar com a família em SP

NOS SHOPPINGS

Imagem: Divulgação

No Villa Lobos, sábado e domingo, tem o 'Arraiá do Villa', com entrada gratuita, brincadeiras, oficinas criativas, comidas típicas e shows da banda 'Coruja em Cena'. O 'Arraiá do Ibira', no Shopping Ibirapuera, também amanhã e domingo, tem brincadeiras tradicionais, personagens caipiras, barraca de pipoca e algodão-doce.

A 'Parada Junina' do Shopping Interlagos acontece nos dois dias, com música, desfile e personagens caracterizados. Já no Tietê Plaza, o 'Arraiá do Coração' o festerê tem shows musicais, espaço kids e barracas de comida. A exemplo de todo sábado, amanhã tem quadrilhas e danças de escolas da região.

VALE O INGRESSO

Imagem: Divulgação

Animação a mil

Na véspera da Parada LGBTQIAPN+, a Varanda Estaiada recebe amanhã a festa 'Super Drag Brunch'. O espaço open air tornou-se a casa do evento, agora em formato expandido, mesclando performances e shows inéditos das maiores drag queens do país com brunch, bar de drinques e DJs. Das 11h às 19h, com ingressos a partir de R$ 100. Vai lá: Av. Magalhães de Castro, 6118, Jardim Panorama.