Cachorro antissocial? Veja dicas para ele se dar bem com outros cães

Quando ele se mostrar mais tranquilo, aproxime-se aos poucos — sempre respeitando o limite de conforto do seu animal;

Evite parques muito cheios ou horários de grande movimento nos primeiros treinos;

Jamais force uma aproximação com cães desconhecidos sem antes conversar com o tutor do outro animal.

Cães medrosos também podem aprender a socializar

Se o seu cachorro demonstra medo até de sair de casa, o processo precisa ser ainda mais delicado. O segredo está em trabalhar a autoconfiança com pequenos avanços diários. Por exemplo:

No primeiro dia, fique com ele próximo à porta, sem exigir que ele ultrapasse. No segundo, dê alguns passos para fora e convide-o com palavras suaves e um petisco. Com o tempo, avance pequenas distâncias e premie cada progresso.