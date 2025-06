Com primeiro 'Airbnb' e 'mochilão', Veneza ama e odeia turistas há 800 anos

Gondoleiros, antes disputados por turistas, passaram a importuná-los. O excesso de profissionais do ramo e pouca demanda faziam com que eles disputassem os clientes a tapa, com abordagens grosseiras.

O turismo moderno

Somente após a Primeira Guerra Mundial, conflito que teve longas batalhas perto da cidade, na fronteira com a Áustria, Veneza despertou novamente para o turismo. Novas políticas públicas investiram na cidade e em sua imagem, recriando a mística de "destino como nenhum outro".

Veneza aos poucos deixou de ser uma cidade repleta de museus e atrações culturais para se tornar, ela mesma, um museu a céu aberto. Nas últimas décadas, com o aumento de passagens aéreas mais em conta e a proliferação do chamado turismo de Instagram, as massas humanas se multiplicaram.

Para muitos críticos, com esses visitantes veio o pior do turismo excessivo. "É a apoteose da cultura do descartável", escreveu Finlay Darlington-Bell, pesquisador da literatura medieval italiana, em uma publicação veneziana.