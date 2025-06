Apostas furadas, onda latina e só um brasileiro: os bastidores do 50 Best

Ainda que não tenha ficado em primeiro lugar no ranking de 2025 dos World's 50 Best Restaurants, a lista mais influente e controversa da gastronomia, o Lasai, no Rio de Janeiro, foi o único brasileiro eleito entre os melhores restaurantes do mundo.

Chef Rafa Costa e Silva, do Lasai, no 50 Best Imagem: Maria Vargas

O restaurante localizado no bairro de Botafogo conta com apenas dez lugares por serviço, e uma cozinha minimalista com foco em vegetais e produtos locais que chegam de pequenos agricultores e das fazendas mantidas pelo próprio chef.

"Queria que tivéssemos mais [brasileiros] este ano", confessou Costa e Silva, o único representante do país. O Brasil, no entanto, nunca teve mais de dois restaurantes entre os melhores em um mesmo ano desde que a lista começou a ser divulgada, em 2002. D.O.M., Maní, A Casa do Porco e Oteque foram os outros que já se revezaram entre os melhores.

"Nós também somos bons de torcida", voltou à carga Janaína.

Peru é número 1