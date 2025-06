Palha, juta e milho são apostas certeiras na decoração junina em casa

Outra aplicação indicada para a juta é a confecção de bandeirinhas, que podem ser adornadas com tecidos de cores mais vivas ou mesmo branco.

Que tal criar sousplats à base de juta e decorar com bandeirinhas coloridas de tecido e fita de cetim? O resultado à mesa é, ao mesmo tempo, rústico e delicado.

Palha é tradição

A palha é um dos elementos mais usados na decoração junina DIY (Do It Yourself ou Faça Você Mesmo), graças à versatilidade e por remeter ao universo junino. "Pode aparecer em sousplats, cestos, molduras ou chapéus reaproveitados como base para arranjos florais", sugere Rose Chaves. Vale usá-las até para servir algumas comidinhas.