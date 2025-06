Lasai é 28° melhor restaurante do mundo em 'Oscar da gastronomia'

50. Restaurant Jan, Munique (Alemanha)

Brasileiros na lista

O único restaurante brasileiro entre os 50 melhores é o Lasai, de Rafa Costa e Silva, em 28° lugar.

Na lista prévia (de 51-100), quatro brasileiros já despontaram entre a celebrada centena: o paulistano Evvai retornou à lista com o 95º lugar, e A Casa do Porco, também em São Paulo, levou o 83º lugar. O Oteque, no Rio, ficou com a 81ª posição, e o Tuju, da capital paulista, está na 70ª.

Ao contrário de 2024, em que João Diamante e Janaína Rueda brilharam com os prêmios "Champions of Change" (para chefs que fazem a diferença em suas comunidades) e como melhor chef mulher do mundo, respectivamente, o Brasil não tem destaques nas categorias paralelas do evento já anunciadas até o momento.

O Champions of Change 2025 foi para a chef e autora australiana Mindy Woods, por sua defesa da cultura gastronômica dos povos indígenas locais; o Resy One To Watch Award 2025, dado a restaurantes promissores, foi entregue ao egípcio Khufu comandado pelo chef Mostafa Seif no Cairo.