Reportagem do UOL ganha prêmio internacional de jornalismo de viagem

O editor-chefe de Nossa Eduardo Burckhardt foi um dos ganhadores do Travel Writer Awards, uma das mais importantes premiações de jornalismo de viagem nos Estados Unidos.

O resultado foi revelado nesta quarta-feira (18), em cerimônia realizada em Chicago, nos Estados Unidos.

Ele venceu na categoria Best IPW Host City, destinada a artigos com foco em Los Angeles, com a reportagem especial "Ninguém anda em LA?", publicada em Nossa.