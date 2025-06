10 raças de cães que amam nadar e se adaptam bem na água

Alguns cães não pensam duas vezes antes de mergulhar em uma piscina, correr até o mar ou se jogar em um lago durante uma trilha. A afinidade com a água vai além da diversão: em muitas raças, esse amor tem raízes profundas em sua história e nas funções que desempenhavam ao lado de humanos.

Diversas raças foram desenvolvidas especificamente para trabalhar em ambientes aquáticos: pescando, recuperando aves abatidas, transportando objetos e até mesmo salvando pessoas no mar. Com isso, passaram a carregar adaptações físicas — como pés com membranas interdigitais e pelagem que repele água — que tornam a natação instintiva.

Esses cães também costumam ter alto nível de energia, inteligência e disposição para aprender, o que faz delas candidatas ideais para esportes aquáticos, trilhas com travessias de rio e até sessões de hidroterapia.