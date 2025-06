Braço roxo, dor e ajuda: quando a moda do tapete vermelho exige sacrifício

Lady Gaga no Met Gala 2019 Imagem: Reprodução/Instagram

Já o vestido amarelo usado por Rihanna no Met Gala de 2015, assinado por Guo Pei, pesava mais de 25 quilos. Feito com bordados dourados sobre tecido de seda acolchoada, a peça trazia uma cauda circular imensa, contornada por plumas que se estendiam por metros.

Foi levado escada acima com a ajuda de assistentes — não por fragilidade, mas porque exigia espaço e atenção. O visual, capturado do alto, tornou-se um dos mais emblemáticos da década.

Imagem: Getty Images

Doja Cat, por sua vez, em 2023, apareceu no mesmo evento completamente transformada. Com próteses felinas no rosto, maquiagem perolada, olhos delineados em traços curvos e um vestido cravejado com pedras cintilantes, a artista escolheu incorporar literalmente o tema da noite - "In honor of Karl", incentivando os convidados a incorporarem elementos característicos do estilo de Lagerfeld.

O resultado chamou atenção tanto pela construção quanto pela escolha de dificultar a comunicação verbal — o visual falava por si. Kylie Jenner, no desfile da Schiaparelli, apareceu com uma cabeça de leão hiper-realista presa ao ombro de um vestido preto com modelagem assimétrica. A escultura era feita em resina, lã e seda, inspirada em "A Divina Comédia".