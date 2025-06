Por que alguns sons são tão perturbadores para os cães? Entenda os riscos

Sensibilidade auditiva

Os cães são capazes de detectar frequências mais altas do que os humanos. Enquanto nosso ouvido alcança sons até cerca de 20.000 Hz, os cães chegam a ouvir até 65.000 Hz. Isso significa que sons como apitos de treinamento ou o movimento de pequenos animais são claramente audíveis para eles — algo justificado pelo passado de caçadores.

No entanto, nem todo som é captado com maior intensidade. Os barulhos mais graves, como o de motores ou trovões, costumam ser melhor percebidos por humanos do que por cães. A diferença está no tipo de frequência e na forma como o cérebro canino interpreta essa informação sensorial.

Além disso, muitos ruídos associados a fogos, explosões ou batidas combinam frequência aguda, volume alto e vibração intensa, criando uma experiência confusa e desorientadora para o animal, especialmente quando ele não consegue ver de onde vem o som.

Medo extremo pode virar problema de saúde

A fobia a sons não é apenas um incômodo, ela pode afetar seriamente o bem-estar do animal. Cães assustados podem se esconder em lugares apertados, tentar fugir da casa, se machucar ou até desenvolver distúrbios comportamentais.