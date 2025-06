Parque da Mônica dos anos 1990 ainda tem lugar na memória dos millennials

Ela é criadora do Acervo de Lugares Inexistentes, um perfil colaborativo no Instagram que é dedicado reunir a fotos de espaços que não existem mais pelo Brasil. Tem de tudo: shoppings, restaurantes, livrarias. O campeão, sem dúvidas, é o Parque da Mônica.

Por meio de um formulário, qualquer pessoa pode dividir suas memórias. Apenas do parque paulistano, Luísa já recebeu mais de 400 fotos. "Duzentas foram apenas de uma seguidora", destaca. A criadora do acervo acredita que isso acontece porque as fotos do parque despertam um sentimento mágico nos antigos frequentadores, por ter sido muito lúdico.

O jeito que você entrava, pelo escorregador de rolinhos colorido, já parecia que você estava saindo do mundo real e indo para outro lugar. Você ia na cidade dos carrinhos e ganhava uma carteira de motorista, ia no banco e ganhava um talão de cheque. Tinha essa energia de parecer um 'outro mundo' adaptado para crianças. Luísa Guarnieri

"Você lembra não só do lugar, mas do cheiro, do som, de como era encostar nas paredes de tijolo de espuma. Por ser muito sensorial, fica gravado na memória", completa ela. O parque também existiu nos gibis, dando a ideia de que saiu diretamente das páginas para o mundo real.

A criação do parque

O projeto do espaço foi assinado pelos arquitetos Maria Cecília Barbieri Gorski e Michel Todel Gorski e partiu de uma ideia da RTS Empreendimentos e Participações. Inicialmente, era para o parque ocupar a Casa das Caldeiras ou uma área próxima ao Sambódromo, mas não deu certo.