Hotéis e resorts paulistas oferecem experiências juninas para hóspedes

A Quinta do Olivardo, que oferece hospedagem em chalés e antigos tonéis de vinho transformados em acomodações, realiza sua tradicional festa nos dias 28 de junho e 5 de julho. Apresentação de quadrilhas, fogueira ao entardecer, comidas e bebidas tradicionais, brincadeiras para as crianças e música com grupos de violeiros e sertanejo para o arrasta-pé não vão faltar. O acesso à festa é gratuito, com venda de fichas para comes e bebes. Diária para duas pessoas a partir de R$ 810.

Vai lá: Estrada do Vinho, Km 4, São Roque - SP.

Contato com natureza

Imagem: Divulgação/Brotas Eco Hotel Fazenda

Brotas Eco Hotel Fazenda tem programação especial de férias nos sábados de julho. Além do contato com a natureza, atrativo da região, o empreendimento está programando atividades especiais, com comidas típicas, fogueira, quadrilha, casamento caipira e quentão, além de jantares temáticos, bingo, oficinas, música e mais. Nos fins de semana, as tarifas para casal começam em R$ 3.118, com pensão completa.