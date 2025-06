Copenhague em 1º: veja lista das melhores (e piores) cidades para se viver

A hegemonia europeia no top 10 ganhou competição à altura: para as quatro cidades do Velho Continente na lista, há outras quatro na Oceania, embora em posições inferiores. A Ásia teve uma representante, enquanto as Américas tiveram outra.

Destinos menores mantiveram sua tendência de melhor performance no índice: apenas três cidades do top 20 têm mais do que seis milhões de moradores, entre elas a maior do mundo, Tóquio, em 13º. Gigantes como Londres e Nova York ocupam posições longínquas, em 54º e 69º lugar, respectivamente. O motivo? Mais uma vez, os altos níveis de criminalidade, as ameaças de terrorismo, além do trânsito congestionado das megalópoles prejudicam a qualidade de vida de seus residentes.

Austrália é destaque

Mais do que qualquer outra nação, a Austrália emplacou três cidades no top 10: Melbourne em 4º, Sydney em 6º e Adelaide em 9º lugar. Seu grande ponto forte, além da educação (nota 100 em todas as cidades da lista), foi a ótima qualidade do serviço de saúde local. A Suíça emplacou duas no top 5 (Zurique em 2º e Genebra em 5º), graças ao mesmo desempenho nos dois itens.

Smith Street, em Melbourne, na Austrália: País é um dos melhores para se viver no mundo Imagem: Josie Withers/Time Out

Apesar de não passarem perto das primeiras colocações, cidades nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita, assim como outras no Norte da África, foram destacadas pelo relatório pelos mais expressivos crescimentos dos últimos anos, justamente por melhoras na saúde e educação.