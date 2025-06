Cachorro-quente de forno vira opção fácil e prática para a Festa Junina

Vai receber muita gente para a sua festa de São João? O cachorro-quente de forno é uma solução prática e fácil (e sem lembança de catchup e molho) para servir no seu "arraiá".

Neste episódio do Viralizou, Testei, Caio "Brogui" Novaes revisita uma receita que bombou nos primórdios do seu canal no YouTube.

Confira no vídeo o passo a passo e as dicas do Brogui e, abaixo, a receita completa.