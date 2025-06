O que os gatos podem comer além da ração? Veja 6 alimentos liberados

A alimentação equilibrada é um dos pilares da saúde dos gatos. Embora a ração seja a principal fonte de nutrientes, há alimentos naturais que podem ser incluídos ocasionalmente, desde que sejam seguros, não contenham temperos e estejam alinhados com as necessidades fisiológicas dos felinos.

Por mais que seja tentador dividir um pedaço do que está no prato com o pet, nem tudo que faz bem aos humanos é adequado para os gatos. De acordo com especialistas, muitos alimentos comuns da nossa dieta podem ser tóxicos ou provocar desequilíbrios nutricionais, especialmente quando administrados de forma recorrente ou sem orientação profissional.

Vale lembrar que gatos são carnívoros e têm exigências nutricionais muito particulares, inclusive distintas das dos cães — que já são adaptados para uma dieta considerada onívora. Por isso, o ideal é manter uma dieta formulada para felinos, com supervisão veterinária caso deseje introduzir algum ingrediente fresco.