Deputado propõe tornar sanduíche 'buraco quente' patrimônio cultural de SP

Um projeto de lei quer reconhecer oficialmente o sanduíche "buraco quente" como patrimônio cultural imaterial do Estado de São Paulo. A proposta é do deputado estadual Paulo Correa Jr. (PSD) e foi protocolada na semana passada.

O que aconteceu

A justificativa está ligada à tradição do prato. O "buraco quente" é feito com pão francês recheado com carne moída e é comum em lanchonetes, quermesses e festas familiares em diversas regiões do estado.

A origem do lanche é atribuída ao Vale do Ribeira. Segundo o projeto, a receita surgiu na cidade de Pariquera-Açu e representa uma "tradicional expressão da cultura alimentar" local.