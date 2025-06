Coração de galinha e croqueta de chef: receitas para inovar na botecagem

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo.

Adicione a farinha de trigo e mexa continuamente até formar um roux espesso e homogêneo, levemente dourado (cor castanho claro).

Em outra panela, refogue a cebola, o alho e a pimenta dedo-de-moça até dourarem.

Adicione o leite, metade do caldo de carne e a língua desfiada. Cozinhe em fogo baixo até aquecer bem.

Incorpore o roux ao líquido morno, mexendo sem parar até obter uma massa consistente.

Adicione o restante do caldo aos poucos para ajustar o ponto da massa, mexendo continuamente.

Acerte o sal.

Adicione a morcilla desmanchada e as ervas picadas (hortelã, salsinha e cebolinha). Misture bem até a massa ficar homogênea.

Resfriamento e modelagem

Transfira a massa para uma assadeira.

Leve à geladeira até esfriar completamente.

Modele as croquetas no formato desejado (cilíndrico ou oval).

Empanamento e fritura

Passe as croquetas na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por fim, na farinha panko.

Frite por imersão em óleo a 180?°C até dourar.

Escorra em papel absorvente.

Montagem

Sirva as croquetas ainda quentes.

Acompanhe com aioli à parte e uma fatia de limão para finalizar.

