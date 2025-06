As maiores festas juninas fora do Nordeste para curtir em junho e julho

Não é novidade que as maiores festas juninas acontecem no Nordeste brasileiro. Paraíba, Pernambuco, Maranhão, Sergipe e Bahia se destacam entre as comemorações agigantadas e justificam a popularidade que ultrapassa fronteiras. Longe dali, porém, há eventos que já colecionam números impressionantes e ganham fama país adentro.

São Paulo, por exemplo, tem uma grande festa na capital e outra no interior que são bem concorridas. Ainda no Sudeste, Minas Gerais tem seu arraial famoso, assim como Pará, no Norte. No Mato Grosso do Sul (Centro-Oeste), o evento junino mistura tradições católicas e afro religiosas.

Com ajuda de Ana Virgínia Falcão, CEO da Clube Turismo, contamos um pouco sobre as festas que vêm se destacando no calendário nacional.