10 raças de cachorro calmas e ideais para quem busca um pet tranquilo

Pouco popular no Brasil, o Whippet é um cão elegante, ágil e surpreendentemente calmo dentro de casa. Depois de uma boa corrida no parque, é o tipo de cão que vai passar o resto do dia descansando no sofá.

10. Vira-latas de porte pequeno

Cão vira-lata Imagem: Canva

Cães sem raça definida também podem ser maravilhosamente calmos. Muitos vira-latas adotados apresentam temperamento dócil e tranquilo, especialmente se bem socializados desde filhotes. Os de porte pequeno são perfeitos para quem vive em apartamento ou prefere um pet com energia mais equilibrada.

Raça não é o único fator importante

A raça influencia, sim, o comportamento do animal — mas o ambiente, a rotina e a forma como o tutor conduz a convivência fazem toda a diferença. Um cão calmo precisa de estímulo na medida certa, reforço positivo e vínculos afetivos para manter o equilíbrio emocional.