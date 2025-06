Parece interior, mas é São Paulo: ela trocou apê por sonho de morar em vila

Thaís tirou uma foto da placa e, dias depois, ligou na imobiliária só por desencargo de consciência. "A corretora me mandou fotos no WhatsApp e o preço era bem, bem abaixo do que eu imaginava. Fui pega de surpresa."

Neste momento, ela e o marido, Eduardo, foram fazer contas. Na ponta do lápis, a parcela do financiamento do imóvel ficaria só um pouco mais cara do que o aluguel e condomínio que eles investiam por mês no apartamento. Eles resolveram arriscar, e deu certo.

A casa em que eles moram é um sobrado dos anos 50 e passou por uma modernização em 2019. Ela tem conceito aberto, sala integrada com a cozinha e está com os sistemas elétrico e hidráulico renovados. Nos quartos, o piso de madeira foi mantido.

Thaís e o marido em frente a casa de vila em que moram Imagem: Arquivo pessoal

A casa dela, especificamente, tem 70 m² de terreno e 140 m² de área construída, já que tem dois andares. Embaixo, fica sala, cozinha e lavanderia. No andar de cima, dois quartos. Os imóveis têm ainda uma vaga de garagem cada.

Na vila em que Thaís mora, são sete casas no total. Tem um portão, separando a área da rua, o que dá maior segurança e privacidade para as famílias. "Do portão para dentro, parece uma cidadezinha do interior. A gente nem ouve o barulho da rua."