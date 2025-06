Decoração junina: como fazer bandeirinhas diferentes para enfeitar a casa

Para quem quiser experimentar, a dica é começar selecionando o material a ser utilizado. "Papéis coloridos, papel kraft, tecidos de algodão, retalhos e jornais antigos são ótimas opções", diz o criativo.

Materiais usados na confecção de bandeirinhas juninas Imagem: Estrela do Lar

Uma folha sulfite, em formato de bandeira clássica (normalmente 13cm x 17cm ou 17cm x 23cm), serve como molde e referência para recortar as flâmulas. Na hora de fixá-las em um cordão, Kevin Pinheiro sugere misturar padrões e texturas.

"Isso rende um charme especial. Dá para intercalar uma bandeirinha colorida com outra de papel de bolinha, criando um ritmo visual interessante", exemplifica.

Para montar o varal de sustentação, o mais indicado é optar por barbante, sisal ou fita de cetim. Cada bandeira pode ser fixada com cola ou grampeador. Com a sequência pronta, vale explorar a criatividade e adotar as bandeirolas não apenas em janelas, portas e paredes, mas em mesas e até como moldura de fotos.

"Mais do que decorar, as bandeirinhas feitas à mão ajudam a envolver toda a família na preparação da festa, criando memórias e deixando o ambiente ainda mais acolhedor", completa o designer.