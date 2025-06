Dinamarca tem 'cidade dos sorrisos': brasileiros dizem se felicidade é real

A dinamarquesa Aarhus foi apontada em maio como a quarta cidade mais feliz do mundo pelo Índice Cidade Feliz de 2025, elaborado pelo think tank britânico Institute for Quality of Life (Instituto para Qualidade de Vida). Mas, afinal, como é viver em Aarhus? Brasileiros que vivem por lá contam a Nossa.

Publicitária de formação, Fernanda Martins, de 27 anos, mora em Aarhus há dois anos e trabalha em uma loja de bagels. A mudança foi motivada por amor: ela se casou com um dinamarquês que havia escolhido a cidade para fazer faculdade.