Programe-se: 8 festas juninas imperdíveis neste fim de semana

Imagem: Cléber Correa

Vozes do sertão

Musical inédito, 'João' mistura poesia e crítica social ao cruzar os caminhos do poeta João Cabral de Melo Neto e do migrante João, também pernambucano em busca de oportunidades no sudeste. Estreia hoje (sexta) com sessão esgotada, mas tem ingressos (a partir de R$ 20) de amanhã em diante. No Espaço Cia da Revista. Sessões às 20h. Vai lá: Al. Nothmann, 1135, Santa Cecília. Mais informações

Imagem: Lígia Jardim

Na lama e na luta

O grupo Esquadrilha Marginália apresenta 'Favela de Barro -- Instáveis moradias em queda', no Sesc Avenida Paulista. A peça transporta o público para uma favela do litoral paulista, com cores, interatividade e sons, abordando apagamento histórico e a estética periférica. Sexta e sábado, às 20h; domingo, às 18h. Ingressos começam em R$ 15. Vai lá: Av. Paulista, 119, Bela Vista. Mais informações

Imagem: Divulgação

Música social

O maestro Isaac Karabtchevsky e a Orquestra Sinfônica Heliópolis retornam ao Theatro Municipal com um concerto que une a força de Beethoven e a emoção de Tchaikovsky. Com a promessa de uma apresentação potente e simbólica, celebra a excelência da música clássica e o impacto social da arte aplicada na comunidade. Domingo, às 17h. Ingressos a partir de R$ 20. Vai lá: R. São João, 281, Centro. Mais informações