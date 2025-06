Qual cachaça usar no quentão? Vale marca barata no vinho quente? Veja dicas

Tanto nas regiões frias do país como nos estados em que a temperatura não costuma esfriar nem mesmo no inverno, o quentão e o vinho quente reinam soberanos nas festas juninas. À base de cachaça e vinho, as bebidas são indispensáveis para garantir o clima de arraial.

O preparo das biritas não é complicado, mas alguns segredinhos as tornam ainda mais saborosas.