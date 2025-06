7 raças de cachorro entre as mais 'teimosas' e difíceis de adestrar

Alguns cães aprendem comandos básicos com facilidade, enquanto outros parecem simplesmente ignorar qualquer tentativa de adestramento. Mas, quando um cachorro não responde prontamente, isso não significa que ele seja menos inteligente — apenas que ele pensa e age de forma diferente.

Um dos principais estudos sobre inteligência canina foi realizado por Stanley Coren, professor de psicologia da Universidade da Colúmbia Britânica. Em seu livro "The Intelligence of Dogs" (1994), Coren baseou-se no julgamento de 199 juízes certificados do American Kennel Club (AKC) e Canadian Kennel Club, que responderam questionários avaliando a obediência e a capacidade de trabalho de 133 raças.

As raças que ocuparam o topo da pesquisa aprenderam comandos básicos com menos de cinco repetições e responderam imediatamente em cerca de 95% das vezes. Já na faixa de menor obediência (posições 70 a 79), raças como Shih Tzu, Basset Hound e Beagle, precisaram de mais de 80-100 repetições.