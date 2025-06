Brasileira larga cruzeiros para ser 'faz tudo' em iates de luxo pelo mundo

A partir que você vai subindo a sua posição, a sua escala pode ficar melhor. Se você está num contrato rotacional, às vezes você trabalha dois meses e folga dois, trabalha seis semanas e folga seis. E todas as suas férias são pagas.

Bárbara Kulaif

Regalias do iate

Nem no cruzeiro e nem no iate você gasta com hospedagem e transporte, por exemplo. Pelo contrário: é pago por estar ali. Mas, no navio, os pequenos gastos ainda existem. Se acabar o shampoo, você precisa recomprar. Se quiser comer algo diferente, é pago.

No iate, você não paga absolutamente nada. Se você quiser comer ou beber qualquer coisa, você tem o que você quiser. A gente tem uma lousa e escreve ali: energético zero, pasta de amendoim, mais banana, shampoo para cabelo cacheado. E não paga nada.

Bárbara Kulaif

Segundo ela, uma outra vantagem de trabalhar a bordo é ter a possibilidade de conhecer lugares que, em outra realidade, ela provavelmente não conheceria. O último lugar que ela esteve trabalhando, por exemplo, foi nos Galápagos, um arquipélago no Pacífico —e chegou a nadar com tubarões

"E foi muito legal porque, quando um iate vai para os Galápagos, existe uma lei que pede um guia local embarcado, morando no barco. Ele fez todos os tours com a gente, explicava tudo. Aprendemos muito", conta ela.