A uva mencía está na moda? E que papo é esse de moda em vinhos?

Hoje em dia, na avaliação do jornalista, a mencía já conquistou um lugar estável nas preferências de quem se interessa por vinhos do mundo.

A popularidade da casta se beneficiou de uma certa mudança no paladar internacional, que vinha migrando dos vinhos muito maduros, extraídos e com presença de muita madeira para vinhos mais frescos e menos opulentos, como os de Bierzo.

Os jornalistas aproveitam o mote para opinar sobre a moda no mundo dos vinhos. "Tem essa coisa pendular", diz Barradas. Em um momento, está todo mundo tomando aqueles vinhos do Robert Parker, quase sólidos, uma geleia dentro do copo; aí o pêndulo vai (pro outro lado). Eu tenho sentido saudade de vinhos que não têm vergonha de ser estruturados, potentes. E tem espaço para os vinhos refrescantes. O bonito do vinho é isso. Eu queria que o relógio quebrasse e o pêndulo ficasse parado no meio".

Mesquita concorda: "Não vamos interromper o vinho que você poderia fazer com alto potencial para fazer o grito da moda".

