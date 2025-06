Milho assado na air fryer e mais 5 receitas juninas prontas em até 30 min

"Arraiá" dos bons é aquele com muita gente reunida ao ar livre, bandeirinhas para todos os lados, música e cheiros incríveis vindos do banquete de guloseimas capaz de saciar todo tipo de desejo gastronômico que só as festas juninas despertam.

Mas se a realidade é outra e só resta a cozinha de casa para acabar com as vontades, o jeito é recorrer a receitas práticas para manter o clima caipira com um mínimo de esforço — e "fidelidade" às tradições, digamos assim.

Aqui, reunimos delícias que vão do milho assado ao bolinho de cuscuz recheado, tudo feito de maneira simples, com poucos ingredientes e até na air fryer. Para incrementar o cardápio, vale ainda apostar em alguns sanduíches tradicionais, em bebidas típicas ou mesmo na versão bem quentinha com paçoca para não fugir do tema.