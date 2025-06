Saudades do Playcenter? Saiba onde foram parar os brinquedos do parque

E a agora Giranda Mundi, no Hopi Hari Imagem: Divulgação/Hopi Hari

Gigantona, no Playcenter Imagem: Divulgação/Hopi Hari

Em 2012, o Diário do Grande ABC noticiou que duas atrações do parque paulistano foram para a Cidade da Criança, em São Bernardo do Campo: o Frog Hopper, uma espécie de elevador, e um caminhão de bombeiro que simula roda gigante, o Fire Chief. Ambos seguem em operação no seu novo endereço.

O Playcenter foi inaugurado em 27 de julho de 1973, e é o primeiro grande parque de São Paulo, fundado com base nos parques das grandes cidades dos Estados Unidos da América e da Europa. Situado em uma área de 85 mil m², o parque chegou a receber cerca de 1,6 milhão de pessoas anualmente.

*Com informações de matéria publicada em 02/05/2023.