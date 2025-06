Dia dos Namorados: onde ir juntinho qualquer dia (menos hoje!)

Imagem: Rodolfo Regini

Donna

Este micro restaurante é uma ótima desculpa para você ficar bem juntinho durante o jantar. As receitas são pensadas e executadas pelo chef André Mifano e pela equipe. O pedido clássico de entrada é pão de queijo frito com recheio cremoso (R$ 39). Entre os pratos principais, há massas de sabores intensos, como o ravióli de pernil de cordeiro ao molho de grana padano e demi glace de cogumelo (R$ 172). Vai lá: Rua Peixoto Gomide, 1815, Jardim Paulista. @restaurantedonna_

Imagem: Reprodução

Elevado Bar

O salão escurinho, iluminado por velas e luzes indiretas, cria o clima perfeito para uma saidinha a dois. A carta de vinhos montada por Leandro Mattiuz é democrática: mistura rótulos convencionais e naturais e conta com trinta opções oferecidas em taças. As comidinhas se dividem entre entradas frias, como o carpaccio de carne (R$ 42), e ingredientes levados à brasa, caso da linguiça (R$ 58) servida com coalhada. Vai lá: Rua Jesuíno Pascoal, 16, Vila Buarque. @elevado_bar

Imagem: Divulgação

Flora Bar

De tão charmoso, o lugar segue lotado mesmo após a expansão do espaço. Os casais vão atrás da atmosfera romântica e da extensa carta de drinques, que vai dos clássicos aos autorais. Os petiscos mais pedidos são o tartare de atum com ponzu, pimenta e tempurá de shissô (R$ 85) e a croqueta de bife bourguignon (R$ 35, duas unidades), que transforma em bolinho o clássico guisado francês e é servido com aioli de bacon. Vai lá: Rua Padre João Manuel, 795, Jardim Paulista. @florabar.sp