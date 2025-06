7 raças de cães que se destacam por fidelidade e inteligência afiada

Semelhante ao Golden em personalidade, o Labrador une energia, disposição para agradar e uma inteligência operacional de destaque. Aprende com rapidez, é dócil com crianças e tem um instinto natural de parceria, o que o torna excelente cão de família.

Poodle

Poodle Imagem: Canva

Não se engane pelo visual: o Poodle está entre os cães mais inteligentes do mundo. Aprende truques com facilidade e costuma formar laços profundos com os donos. Também é um ótimo cão para quem mora em apartamento.

Vira-lata (SRD)