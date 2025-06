Ração ou alimentação natural? Os prós e contras na dieta de cães e gatos

A seguir, confira os principais modelos de alimentação disponíveis, com as vantagens e desvantagens explicadas pela especialista.

Rações comerciais: da standard à super premium

No mercado pet, as rações são classificadas em categorias que vão da standard (mais simples e barata) à super premium (com ingredientes mais selecionados e maior valor nutricional). Também entram nesse grupo as rações medicamentosas, geralmente indicadas em casos específicos, como doenças renais ou alergias alimentares.

"As rações standard usam ingredientes menos selecionados e de menor qualidade. Já as super premium contam com nutrientes mais nobres, mas mesmo assim, muitas ainda são compostas por sobras da indústria alimentícia humana", afirma Viktória.

Um dos principais pontos de atenção é a presença excessiva de grãos como milho, soja e arroz — ingredientes pouco digestíveis para cães e especialmente para gatos. "Os pets não digerem carboidratos como nós. Quando uma ração é carregada de grãos, isso pode comprometer a digestibilidade do alimento", reforça a veterinária.

Alimentação natural crua com ossos

Entre as opções de alimentação natural, a dieta crua com ossos é considerada a mais próxima da alimentação original dos cães — especialmente dos animais jovens e saudáveis. Ela traz benefícios como fortalecimento da musculatura mastigatória, higiene oral e estímulo mental.