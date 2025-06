Latam é escolhida a melhor cia aérea da América do Sul; veja premiados

O APEX Best Awards 2025, realizado em Dublin (Irlanda), revelou nesta quarta (11) as eleitas melhores companhias aéreas do mundo em várias categorias.

O grupo Latam foi reconhecido como a melhor companhia aérea da América do Sul, enquanto a Azul ganhou nas categorias melhor serviço de cabine e entretenimento a bordo. A GOL, por sua vez, foi reconhecida com melhor comidas e bebidas e melhor wi-fi. A única não brasileira dos premiados regionais foi a Aerolineas Argentinas, com assentos mais confortáveis.

Desde 2018, a Latam vem recebendo sucessivamente reconhecimentos em diferentes categorias do APEX. A esses prêmios, somam-se outras premiações conquistadas pela Latam ao longo do ano, como o prêmio de "Melhor interior de cabine", concedido no PAX International Awards 2025; e o quarto lugar no ranking de pontualidade de companhias aéreas e aeroportos "On-Time Performance (OTP) Review 2024", na categoria Companhias Aéreas Globais em nível mundial, sendo a única sul-americana a figurar entre as cinco melhores.