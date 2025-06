Como fazer doce de leite cremoso e de corte para a sua festa junina

Os mais escuros passam por um processo de caramelização em que é adotada uma temperatura mais alta para que o açúcar possa sofrer esta alteração

Já o tempo de cozimento é o fator determinante para se alcançar o ponto desejado.

Acompanhamentos perfeitos para o doce de leite Imagem: Instituto Gourmet

Segundo a chef, quando é usado menos açúcar na receita, a tendência é que o doce fique mais cremoso e suave. "Durante o processo de cozimento, o líquido vai evaporando e isso proporciona maior teor de gordura, sem que fique tão doce", observa.

No outro extremo, quanto mais açúcar for acrescentado, mais rápido o doce chegará em ponto mais espesso. "Consequentemente, ficará com textura mais pastosa, menos lisa e sabor mais doce", lembra a chef mineira. Cabe ao cozinheiro definir o ponto do doce que deseja e, levando isso em conta, manter mais ou menos tempo de cocção.

A seguir, aprenda receitas tentadoras para sua mesa junina.