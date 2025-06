Ele não se chamava Roberto: confira curiosidades sobre Beto Carrero

Em 1985, lançou uma série de gibis com o título "As Aventuras de Beto Carrero". No mesmo ano, estreou no cinema com o filme "Os Trapalhões no Reino da Fantasia", que também contou com a participação de Xuxa.

Ainda nos anos 1980, Beto Carrero entrou no universo circense após a compra do Circo Moscou. No picadeiro, passou a ter mais contato com animais e adotou o leopardo Marco.

A 'Disney brasileira'

Já adulto, Beto Carrero visitou o complexo Walt Disney World, nos Estados Unidos. Motivado pela ideia de elaborar um parque de diversões em seu próprio país, ele iniciou a compra das terras em Penha (SC), cidade que havia conhecido no início dos anos 1970.

De início, o parque era composto por poucos brinquedos infantis e duas lonas de circo. Um pequeno zoológico também fazia parte do complexo. Com o tempo, áreas temáticas foram inseridas no parque. Em dezembro de 1991, o empresário inaugurou o parque Beto Carrero World, com investimento 100% próprio.