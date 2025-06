Paçoquinha caseira é fácil de fazer e fica uma delícia; veja a receita

Dos quitutes de São João que a gente ama, a paçoca de rolha entra no topo da lista e sempre faz sucesso. Não à toa, ela foi a escolhida para abrir a temporada junina do programa Viralizou, Testei.

Durante o mês de junho, toda semana Caio 'Brogui' Novaes revisita uma receita típica das Festas Juninas que bombaram em seu canal do YouTube, um dos pioneiros de gastronomia na internet.

Confira no vídeo o passo a passo e as dicas do Brogui e, abaixo, a receita completa — de só três ingredientes (ou quatro, se você quiser dar um toque de chocolate à sua paçoquinha)