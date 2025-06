Demência em cães idosos: 7 sinais sutis que merecem atenção dos tutores

Nos estágios mais avançados, dois sinais adicionais são incluídos (ampliando a sigla para DISHAAL):

Ansiedade crescente : medo sem motivo aparente, vocalizações excessivas e apego exagerado.

: medo sem motivo aparente, vocalizações excessivas e apego exagerado. Esquecimento: dificuldade de obedecer a comandos já conhecidos ou aprender novas tarefas.

Um sintoma bastante comum em cães com disfunção cognitiva é a chamada "síndrome do pôr do sol". Nessa fase do dia, o animal se mostra especialmente agitado, confuso ou vocaliza sem motivo aparente.

Para reduzir esses episódios, o ideal é garantir estímulos físicos e mentais ao longo do dia, evitando que o cão passe horas ociosas. A estimulação cognitiva é outro pilar essencial. Mesmo que o animal não aprenda como antes, atividades simples como brincadeiras interativas, jogos de olfato e comandos leves são fundamentais para manter o cérebro ativo.