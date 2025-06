Cobertura de hotel em SP é eleita a melhor suíte do mundo; veja como ela é

No total, quase 900 concorrentes disputavam o troféu levado pela suíte de três andares paulistana, projetada pelo arquiteto francês Jean Nouvel, vencedor do Pritzker —o Oscar da arquitetura—, e com design de interiores assinado também pelo francês Phillipe Starck.

Em seus 1.100 metros quadrados, há ambientes amplos, móveis sob medida e 450 obras de arte criadas por 57 artistas brasileiros, além de janelas do chão ao teto que permitem uma vista privilegiada para São Paulo. Entre seus detalhes mais marcantes estão uma escada flutuante em mármore inspirada pelas curvas da obra de Niemeyer, uma jacuzzi artesanal de madeira e um jardim no terraço com mais de 250 espécies nativas.

Muito verde rodeia os hóspedes desta suíte triplex no coração de São Paulo Imagem: Divulgação

"Cada elemento — dos materiais e obras de arte até o fluxo dos espaços — foi pensado para refletir o espírito do Brasil e criar algo realmente especial para nossos hóspedes. É muito significativo ver nosso trabalho reconhecido em um palco global", comemorou Edouard Grosmangin, vice-presidente regional para o México e América do Sul do grupo Rosewood Hotels & Resorts, em comunicado após o anúncio do prêmio em maio em Las Vegas e agora representado na edição de junho da publicação.

A banheira também tem vista privilegiada na cobertura do Rosewood São Paulo Imagem: Divulgação

A cobertura é capaz de acomodar até oito pessoas em suas quatro camas king size, com quatro banheiros e dois lavabos. Ela ainda oferece aos hóspedes um serviço de mordomo 24 horas, refeições all-inclusive, piscina de borda infinita e acesso à área exclusiva do Asaya Spa, que conta com tratamentos da marca de luxo Guerlain.