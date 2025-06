Cerveja com água do mar e bar secreto: supernavio da MSC estreia no Caribe

Não se assuste se, entre um algodão-doce e uma cerveja na Promenade você ouvir gritos de desespero. É lá também que o viajante aventureiro desaba de forma inusitada, após despencar num espiral por 11 decks, pelo tobogã seco Jaw Drop (queda do tubarão, em português).O acesso ao "brinquedo" é feito por dentro da boca de um tubarão gigante, no topo do navio.

Teria coragem? Você entra na boca do tubarão e desce em um tobogã de 11 andares Imagem: Andrea Miramontes/UOL

Nos decks mais altos está a área de diversão e aventura, com tobogãs molhados, arvorismo com trilhas que têm vista para o mar, simuladores e outras atrações, sendo a mais icônica o Cliffhanger, o primeiro balanço suspenso sobre o mar. Após prender-se no assento, como acontece em uma montanha-russa, o aventureiro é projetado pela estrutura gigante para fora do navio à altura de 50 metros acima do mar. Dê o play no vídeo abaixo e veja como minha experiência:

Para famílias, há espaços internos dedicados a adolescentes e crianças, incluindo o Baby Club, para pequenos viajantes de 0 a 2 anos. Assim, mamães e papais podem relaxar nos bares, piscinas, aproveitar a academia com vista para o mar ou até escolher uma das terapias do spa do navio.

Depois de um dia inteiro de aventuras e muita comida boa, a noite no navio se anima com música ao vivo, bares e piscinas e também nos teatros Panorama Lounge e World Theatre. Pelo menos dois espetáculos dignos de Broadway, montados especialmente para o navio, são imperdíveis — ainda mais para quem ama nostalgia.