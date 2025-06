Elas organizam a viagem: 7 a cada 10 passeios são reservados por mulheres

Mendoza e Santiago são dois exemplos. Famosas pela produção de vinho, as regiões estão entre as 15 mais reservadas na plataforma. Em ambos os casos, as atividades relacionadas a vinícolas cresceram mais de 60% de 2023 para 2024.

Tours nas vinícolas de Mendoza, que podem incluir almoço harmonizado, tiveram um crescimento de 60% em reservas Imagem: Getty Images

Para o fundador da Civitatis, no entanto, a busca por autenticidade é subjetiva e rende discussão:

Todo mundo diz que quer uma viagem autêntica, mas as pessoas continuam indo à Torre Eiffel ou ao Coliseu. E tudo bem. O autêntico também pode estar nesses lugares — o Coliseu é a raiz do Império Romano, mesmo que esteja cheio de gente

Do blog à meta de crescer 70%

Com um aumento de 30% no número de reservas feitas por brasileiros entre 2023 e 2024, a Civitatis quer crescer 70% até o fim de 2025. Ao contrário do que se imagina, porém, a empresa foi fundada sem grandes ambições.