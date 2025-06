Como surgiu Atlântida? Mito que intriga a humanidade é culpa de Platão

Pedro Sarmiento de Gamboa Imagem: Raimundo Pastor

A obra é interessante também porque mostra como era o mundo em 1572. Em dado momento, Gamboa deduz que toda a terra "da foz do Marañon [Amazonas] até o Mar do Sul, que é o que hoje se chama América" é a porção que não submergiu do antigo continente de Atlântida.

Sim, para ele, a mítica Atlântida englobava o território brasileiro e seus vizinhos. Outros autores também defendiam que Atlântida era esse enorme continente, que ia de uma área imediatamente a oeste da Espanha até a ponta sul da América do Sul.

Já se afirmou que ela ficava, na verdade, em tudo que é lugar. Atlântida é o reino inexistente mais onipresente que existe.

É difícil até dizer onde ela não esteve. Sua localização já foi apontada, ao longo do tempo, nas Ilhas Britânicas, na costa da Espanha, na Escandinávia, no Polo Norte e em diversas ilhas do Atlântico e do Mediterrâneo, como Açores, Canárias, Chipre e Sardenha.

Atlântida ficava na Antártida ou no Saara, no Marrocos ou na Turquia (onde teria outro nome mítico, Troia). Já se afirmou que ela teria sido um imenso império transcontinental, centrado numa ilha fictícia no Atlântico, estendendo-se do Chile à Finlândia, do Canadá à Índia.