Como saber se o seu cachorro está feliz? Veja os 6 principais sinais

Desejo de brincar e socializar

Cães felizes demonstram interesse em brincar com humanos, outros cães ou até com brinquedos. Eles convidam para a brincadeira com a clássica "reverência canina" — patas dianteiras abaixadas e traseira levantada. Também costumam trazer objetos, correr de um lado para o outro e demonstrar entusiasmo com pequenas atividades cotidianas, como passeios ou a simples chegada do tutor.

Alimentação e sono em dia

Um cachorro bem alimentado, que dorme com frequência e tem uma rotina estável, tende a ser mais equilibrado emocionalmente. O contrário — perda de apetite, sono agitado ou falta de interesse por atividades que antes gostava — pode indicar estresse ou problemas de saúde. E, um cachorro doente, dificilmente estará feliz.

Contato físico e afeto

Cães que buscam carinho, encostam no tutor com frequência ou deitam próximos a ele estão demonstrando segurança emocional. O contato físico com o tutor ativa áreas do cérebro canino ligadas à recompensa e ao relaxamento, reduzindo o estresse e aumentando o vínculo afetivo.