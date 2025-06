Carne louca, buraco quente e pernil: sanduíches indispensáveis no São João

Apesar de os doces serem as primeiras referências de uma mesa junina, a parte salgada do cardápio também tem lá suas tradições. Alguns sanduíches, por exemplo, são quase "obrigatórios" para completar a fartura tradicional da festa.

Junto do onipresente cachorro-quente, entram na lista de "indispensáveis" os sanduíches de pernil, de carne louca e o buraco quente — estes últimos, com nomes tão pitorescos como o clima dos eventos desta época do ano.