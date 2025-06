Picadinho com molho de cerveja preta e bacon salva o almoço de domingo

Quer mais receitinhas práticas? Você pode maratonar todos os episódios do Receitas de Domingo e conferir as receitas no site de Nossa e no canal do YouTube de Nossa.

Criado por Bruna Spínola e o marido, o cineasta René Sampaio, o programa Receitas de Domingo é apresentado de forma inédita em Nossa, o canal de lifestyle do UOL.