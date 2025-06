Salsinha x coentro: como identificar, usar e até perder a birra com ervas

Seja na barraca de feira, na gôndola do supermercado ou na hortinha na varanda (de quem tem habilidade com as plantas), é possível encontrar o prosaico cheiro-verde, em que um maço de cebolinha faz companhia para folhas de salsinha, ou de coentro - se estiver no Nordeste.

Quem não tem tanta familiaridade com a cozinha pode sentir certa dificuldade para diferenciar uma da outra.

Mas não tem segredo: enquanto a folha da salsinha tem o formato triangular, além de brilho e coloração esverdeada mais intensa, a folha de coentro é mais arredondada, tem um verde mais claro, é opaca e tem textura delicada.