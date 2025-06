4 lugares que eu NÃO deveria indicar em SP (por medo de lotar demais)

Tan Tan e The Door Hideout estão de carta nova, e há bons motivos para visitá-los. Mais do que bares, são dois laboratórios do prazer etílico em São Paulo. Investem em pesquisas técnicas e de ingredientes, surpreendem com sabores inesperados e receitas que arrancam exclamações: "Uia! Como isso foi parar na taça?"

No Tan Tan, o chef Thiago Bañares e o mixologista Caio Carvalhaes investigam incansavelmente a interação de bases alcoólicas e insumos em combinações pouco óbvias. Fugir do lugar-comum também é a missão na hora de preparar receitas sem álcool, que passam longe do suquinho com gás. Tais ousadias levaram o Tan Tan ao 31º lugar na lista global 50 Best Bars do ano passado.

The Door é um laboratório literal, liderado por Sylas Rocha, com equipamento de ponta para extrair aromas e sabor de alimentos e levá-los aos drinques, máquinas que eliminam o álcool de um coquetel e outros parangolés tecnológicos. (Já falamos aqui na newsletter dos cursos que Sylas ministra por lá).

Dá para visitar os dois numa noite animadona. The Door está nos altos vilamadalênicos da Fradique Coutinho. Depois de um par de drinques, é só descer a ladeira para a saideira pinheirense no Tan Tan. Ou vice-versa, ao sabor da sua disposição.

Imagem: Tati Frison

Tan Tan

A nova carta é inspirada em três fases da história da coquetelaria dos Estados Unidos: antes, durante e depois da Lei Seca (1920-1933). Elegance (R$ 70) me tomou de paixão, com sua mistura de cachaça branca, fermentado de goiaba, vermute tinto, licor de ervas e shissô, o "manjericão japonês". Hello Suckers (R$ 45) é mix de tequila, vodca, pimenta de cheiro, tomate, vermute seco e chá lapsang sounchong. Para quem não quer álcool, indico hipocrisy (R$ 35), delicadeza ácida com cupuaçu, vinagre de arroz e especiarias. Vai lá: R. Fradique Coutinho, 153, Pinheiros. @tantannb