Criado por acaso, dadinho de tapioca do Mocotó faz 20 anos; veja receita

Impossível chegar ao Mocotó e resistir aos dadinhos de tapioca, criados há 20 anos pelo chef Rodrigo Oliveira. O que muita gente não sabe é que a receita de sucesso não foi planejada e foi, na verdade, um feliz (e delicioso) acidente.

Em 2004, quando Rodrigo estava na faculdade de gastronomia, a amiga Adriana Cymes falou para ele de um bolinho que era a cara do Mocotó. O passo a passo da massa incluía tapioca, leite, queijo Minas, ovos e manteiga, para depois ser boleada. Intrigado, ele preparou uma versão com queijo coalho e começou a oferecer nas mesas do Mocotó para ver o que os clientes achavam, sem colocar no cardápio.