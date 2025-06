Programe-se: fim de semana em SP tem show da Disney no gelo e mais estreias

Imagem: Divulgação

Magia no gelo

A nova adaptação do sempre concorrido 'Disney On Ice' estreou ontem em São Paulo. Em 'Aventuras na Estrada', Mickey e seus amigos conduzem o espetáculo que passa por sucessos como 'Moana', 'Frozen', 'O Rei Leão' e 'Toy Story', envolvendo patinadores de 11 países, tecnologia, música, interatividade e uma pista de gelo de 600 m2. No Ginásio do Ibirapuera, com sessões hoje (sexta), às 15h30 e 19h30; amanhã, às 11h, 15h e 19h; e domingo, às 10h, 14h e 18h. Preços a partir de R$ 50. Vai lá: R. Manoel da Nóbrega, 1361, Ibirapuera. Mais informações

Imagem: Divulgação

Universo em cor

A criação do mundo na visão religiosa é tema do imersivo 'Gênesis', espetáculo com luzes, música e projeções mapeadas adaptadas à arquitetura do edifício histórico da Paróquia São Luís Gonzaga e criada pelo coletivo de arte suíço Projektil. A atração audiovisual envolve sete capítulos, é projetada nas paredes e no teto e narra o surgimento da Terra, da natureza e da vida. A partir de hoje (sexta), com sessões de sexta a domingo, das 18h às 21h. Preços a partir de R$ 49. Vai lá: Av. Paulista, 2378, Cerqueira César. Mais informações

Imagem: Nil Canindé

Vidas confinadas

Três personagens presos entre elevadores e corredores de um prédio empresarial dão vida a 'Claustrofobia', espetáculo que aborda a alienação e o isolamento da vida urbana com bastante humor ácido. Vencedora do Prêmio Shell, a montagem solo com Márcio Vito e direção de Cesar Augusto pode ser conferida no Sesc Pinheiros. Hoje (sexta) e amanhã, às 20h. Preços a partir de R$ 15. Vai lá: R. Paes Leme, 195, Pinheiros. Mais informações