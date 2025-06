Qual receita combina com domingo? Atriz Bruna Spínola ensina suas favoritas

A segunda temporada do programa Receitas de Domingo estreia no domingo, no YouTube de Nossa, canal de lifestyle do UOL. No comando da cozinha, a atriz Bruna Spínola volta a ensinar receitas práticas e afetivas para reunir a família à mesa.

Quando eu penso em receita de domingo, vem logo aquela imagem de casa cheia, panela no fogo, gente conversando na cozinha e o tempo passando mais devagar. É um dia em que a comida tem outro sabor" , conta Bruna, que escolheu a dedo os pratos da nova temporada