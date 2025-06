Como cães gostam mais de carinho? Veja dicas para acariciar do jeito certo

O toque pode reforçar o vínculo afetivo Imagem: iStock

Carinho também ativa o cérebro dos humanos

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Basileia, na Suíça, publicado na revista PLOS ONE em 2022, demonstrou que o contato direto com cães estimula o córtex pré-frontal, região do cérebro associada às emoções, tomada de decisões e empatia.

A pesquisa comparou a atividade cerebral de voluntários ao interagir com cães reais e objetos inanimados. O resultado foi claro: o toque em cães gerou uma resposta emocional muito mais intensa, sugerindo que o vínculo afetivo com os pets tem efeitos no cérebro humano.

Como acariciar seu cachorro do jeito certo

Observe os sinais do animal